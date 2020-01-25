Число жертв землетрясения в Турции растет

Число жертв землетрясения в Турции выросло. По разным данным, погибло 20 человек, больше тысячи получили ранения разной степени тяжести, под завалами зданий ищут около трёх десятков человек.

Как сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, 14 человек погибли под завалами в провинции Элязыг, еще шесть – в провинции Малатья.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в пятницу в 20:55 по местному времени в восточных провинциях Элязыг и Малатья. Очаг толчков залегал на глубине 10 км.

Анкара, служба информации

Анкара. Другие новости 25.01.20

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