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Суббота, 25 января 2020, 15:04 мск

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Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи со смертноносным землетрясением

фото пресс-служба Кремля

Владимир Путин выразил искренние соболезнования президенту Турции Эрдогану. Как сообщает пресс-служба Кремля, в официальной телеграмме в адрес турецкого лидера говорится о большом сожалении в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, которые принесли с собой землетрясение, случившееся вечером 24 января.

По последним данным, под завалами погиб 21 человек, свыше тысяч пострадали, ещё три десятка спасатели ищут под завалами.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в пятницу в 20:55 по местному времени в восточных провинциях Элязыг и Малатья. Очаг толчков залегал на глубине 10 км.

Анкара, служба информации

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