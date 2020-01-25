Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи со смертноносным землетрясением

Владимир Путин выразил искренние соболезнования президенту Турции Эрдогану. Как сообщает пресс-служба Кремля, в официальной телеграмме в адрес турецкого лидера говорится о большом сожалении в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, которые принесли с собой землетрясение, случившееся вечером 24 января.

По последним данным, под завалами погиб 21 человек, свыше тысяч пострадали, ещё три десятка спасатели ищут под завалами.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в пятницу в 20:55 по местному времени в восточных провинциях Элязыг и Малатья. Очаг толчков залегал на глубине 10 км.

Анкара, служба информации

Анкара. Другие новости 25.01.20

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