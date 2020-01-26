На Сахалине с оторвавшейся льдины спасают 600 рыбаков

На Сахалине у побережья залива Мордвинова около 600 рыбаков оказались отрезанными от берега. Льдина, на которой они все рыбачили, оторвалась от берега.

Как сообщают «Вести 24», трещина во льду шириной до 10 метров образовалась в результате начавшегося отлива и отжимного ветра. На место ЧП прибыли 20 спасателей с 16 единицами техники. Рыбаков переправляли на берег лодками и судном на воздушной подушке и вертолётом Ми-8.

Отметим, что рыбаков со льдины в заливе Мордвинова спасать приходится регулярно. Последний раз МЧС работало там 22 января – тогда на берег были отправлены 300 человек.

Сахалин, Елена Васильева

Сахалин. Другие новости 26.01.20

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