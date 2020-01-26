В Пермском крае 15 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

В Перми в ДТП разбился пассажирский автобус. Пострадало 15 человек.
Как сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края, авария случилась в 9 утра на 414-м километре автодороги М7 «Волга». На подъезде к Перми рейсовый автобус, следовавший по маршруту Пермь – Очер, столкнулся с двумя автомобилями. По данным Минздрава Пермского края, восемь пострадавших в аварии с автобусом находятся в тяжелом состоянии, остальные семь – в состоянии средней степени тяжести.
Обстоятельства ДТП проясняет краевое ГИБДД.
Пермь, Елена Васильева
Пермь. Другие новости 26.01.20
На Сахалине с оторвавшейся льдины спасают 600 рыбаков. / Российский туроператор объявил эвакуацию с курорта Хайнань из-за вируса. / В центре Екатеринбурга столкнулись пять автомобилей и троллейбус (ФОТО). Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube