В Турции от землетрясения погиб 31 человек

В Турции увеличилось число жертв землетрясения. Как сообщают спасательные службы, речь идёт уже о 31 погибшем. Почти полторы тысячи человек получили травмы различной степени тяжести.

Накануне зону бедствия, где проживает 400 тысяч человек, посетил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он заверил граждан, что они не останутся без помощи государства, и что делается все возможное для разбора завалов и поисков людей, находящихся под ними. Родные пропавших без вести людей до сих пор надеются, что их удастся найти живыми, несмотря на ночные заморозки. Ведутся поиски порядка трех десятков человек.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в восточной провинции Элязыг. Эпицентр сотен толчков находился на глубине в 10 км. Землетрясение также затронуло провинцию Малатья.

Анкара, Елена Васильева

Анкара. Другие новости 26.01.20

В Пермском крае 15 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом. / На Сахалине с оторвавшейся льдины спасают 600 рыбаков. / Российский туроператор объявил эвакуацию с курорта Хайнань из-за вируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»