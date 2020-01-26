Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин. О его кончине сообщили прихожане. По текущей информации, священнику, которому был 51 год, стало плохо после службы. Скорая, приехавшая на вызов, констатировала смерть священнослужителя.

Как напоминает ТАСС, Всеволод Чаплин был первым председателем синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата, входил в патриарший совет по культуре. Настоятелем храма у Никитских ворот стал в феврале 2016 года, спустя несколько месяцев после того, как покинул синодальный отдел.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 26.01.20

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