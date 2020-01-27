Один из самых известных баскетболистов мира погиб в авиакатастрофе

Личный вертолет прославленного баскетболиста Коби Брайанта разбился 26 января в Калабасасе неподалеку от Лос-Анджелеса. О причинах и обстоятельствах крушения информации нет. Есть данные, что перед падением вертолёт загорелся. По данным полиции, все люди, находившиеся на борту, погибли. Речь идёт о 8 пассажирах, в том числе дочери Коби, и летчике.

Свои соболезнования уже выразили президент США Дональд Трамп, Международная федерация баскетбола (FIBA), президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, российский хоккеист Александр Овечкин и другие, сообщают «Известия».

Коби Брайант – один из самых титулованных спортсменов в истории. Он пять раз становился чемпионом NBA в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», двукратным олимпийским чемпионом и самым ценным игроком NBA в 2009 и 2010 годах. Он занял четвертое место в списке самых результативных игроков в истории, набрав за карьеру 33643 очка.

Последний матч Коби состоялся в апреле 2016 года.

Лос-Анджелес, служба информации

Лос-Анджелес. Другие новости 27.01.20

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