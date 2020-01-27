В Оренбуржье двое детей погибли из-за обрушения породы в карьере рудника

В Оренбургской области двое детей погибли в карьере рудника. На подростков обрушилась порода, когда они катались с горки. СКР проводит проверку.

ЧП произошло неподалеку от поселка Калиновка в Гайском городском округе. Как сообщают местные СМИ, учащиеся седьмого класса пошли кататься на карьер, где за выходные выпало много снега. Детей завалило камнями, они погибли на месте.

В следственном управлении Следственного комитета по Оренбургской области подтвердили гибель несовершеннолетних. По данному факту проводится проверка. Выясняется, кому принадлежал карьер, был ли он огорожен, имелась ли охрана.

Сильные снегопады в Оренбуржье стали причиной многих происшествий. Неоднократно перекрывали дороги, а также сошла лавина в районе горнолыжного курорта «Долина» в Кувандыкском городском округе.

Оренбург, Служба информации РИА «Новый День»

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