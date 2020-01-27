В Новосибирске введен режим ЧС из-за непогоды

Мэрия Новосибирска ввела в городе режим ЧС. Причиной стали непрекращающиеся обильные снегопады в декабре 2019 года и январе текущего года, которые сказались на работе оперативных служб, что ставит под угрозу здоровье и жизни горожан. Решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, рассказали в пресс-службе мэрии.

Городские чиновники заверили, что на улицы выведут дополнительную технику, чтобы вести уборку снега в круглосуточном режиме. Решение о введении режима ЧС подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Между тем, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 27 января и в ночь на 28 января в Новосибирске и области ожидается мокрый снег, продолжительные метели, местами образование гололеда, усиление ветра до 15-20 м/с, а при порывах – до 25-27 м/с, на дорогах – сильные заносы, гололед.

Спасатели не исключают обрывы линий электропередачи и связи, срывы кровель со зданий и сооружений, нарушения в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличение количества ДТП. Кроме того, высока вероятность образования наледи, сосулек на жилых и административных зданиях. В связи с этим спасатели призывают управляющие компании и владельцев торговых и промышленных зданий уделить особое внимание состоянию крыш и принять меры по их расчистке.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 27.01.20

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