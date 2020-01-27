Жительница Омска запрещала врачам лечить страдающую анорексией дочь

В Омске мать не разрешала врачам оказать медицинскую помощь ее 14-летней дочери. Девочка весила 25 килограммов. Подростка госпитализировали через суд.

О школьнице с очень сильным истощением стало известно правоохранителям в декабре. Только с помощью сотрудников полиции врачу удалось осмотреть девочку и доставить ее больницу. Однако мать забрала дочь из медучреждения, заявив, что врачам не доверяет и отказывается от лечения по религиозным причинам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Прокуроры обратились в суд и добились права подростка на лечение. Комиссия врачей заключила, что отказ матери угрожает жизни ребенка, после чего суд по иску прокурора признал ее решение незаконным.

В настоящее время девочка госпитализирована. В городской клинической больнице №1 имени Кабанова у ребенка обнаружили психическое и пищевое расстройство – анорексию, уточняет агентство «СуперОмск».

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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