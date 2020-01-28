Американцы признали, что их самолёт потерпел крушение в Афганистане

Американские военнослужащие подтвердили факт крушения в Афганистане своего самолета. Но, при этом, признаков того, что его сбили, нет.

«Самолет Bombardier E-11A разбился сегодня в афганской провинции Газни. Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет», – написал представитель американского контингента в Афганистане Сонни Леджетт в своём твиттере.

Ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на источник, что на борту этого самолета находились до пяти человек.

Перед этим СМИ со ссылкой на заявление представителя запрещенного в России движения «Талибан» сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за крушение американского военного самолета в небе над провинцией Газни.

По данным американских СМИ, жертвами катастрофы стали, предварительно, пять человек. «Талибан» (организация запрещена в России), утверждает, что погибших в крушении самолета «гораздо больше». Объективных доказательств этому пока нет.

Вашингтон, Елена Васильева

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