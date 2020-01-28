В интернет утекли данные клиентов алкосети «Красное & Белое»

В интернет попала база данных обладателей карты лояльности сети алкомаркетов «Красное & Белое». По сведениям газеты «Ведомости», документы содержит записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты торговой сети. В базе указаны ФИО, дата рождения и телефон клиентов магазина. Однако, как отмечает газета, многие даты недействительны (например, одна из дат – 1 января 1753 г.), аномера телефонов повторяются. Впрочем, журналистам удалось дозвониться до нескольких человек – они подтвердили, что являются обладателями карты лояльности.

Часть базы со сведениями о 124 тыс. человек продавалась в даркнете еще с сентября прошлого года – за нее просили 15 тысяч рублей, пишет газета. С тех пор база постоянно обновлялась и теперь выложена в открытый доступ в Telegram.

«Красное & Белое» проверяет информацию об утечке базы данных, сообщил представитель сети, отметив, что пока она не подтверждается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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