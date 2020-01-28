В Томске мать подбросила в отдел полиции свою дочь-инвалида

Жительница Томска оставила свою дочь с ДЦП в помещении холла перед дежурной частью ОМВД. Полицейские отыскали мать, оказалось, что ей тоже нужна медицинская помощь.

Инцидент произошел 27 января в отделении полиции по Ленинскому району. Женщина привезла инвалидную коляску и скрылась. В коляске находилась 19-леняя девушка, сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Сотрудники полиции незамедлительно провели оперативно-розыскные мероприятия. Установили личность и доставили женщину в отдел для разбирательства. По предварительным данным, она страдает психическим расстройством, а девушка-инвалид является ее дочерью.

«В настоящее время женщина передана медицинским работникам, жизни и здоровью ее дочери ничего не угрожает, – отметили в УМВД по Томской области. – Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины, мотивы и все обстоятельства произошедшего».

Томск, Служба информации РИА «Новый День»

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