Житель Соликамска поджег бывшую жену на рабочем месте

В Соликамске мужчина пытался убить своб бывшую жену. Он пожег ее в магазине, где она работала. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером 27 января, сообщает СУ СКР по Пермскому краю. Во время разговора с продавщицей подозреваемый облил ее бензином и поджег, после чего скрылся. Женщину потушила коллега и вызвала скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии с термическими ожогами 35% тела.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). Мужчину задержали, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 28.01.20

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