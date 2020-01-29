В Новосибирске зарезали в подъезде беременную женщину

В Новосибирске мужчина напал с ножом на беременную женщину. От полученных травм пострадавшая и нерожденный ребенок скончались.

Преступление было совершено 27 января в подъезде одного из домов по улице Кирова Октябрьского района, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. 34-летний мужчина поджидал свою 33-летнюю знакомую, после чего ударил ее ножом в спину.

Женщину госпитализировали, несмотря на усилия медиков, она скончалась от полученного ножевого ранения.

Злоумышленник с места происшествия скрылся и уехал в город Омск, где и был задержан оперативными сотрудниками полиции. Следователи установили, что мужчина знал, что его жертва была беременна.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности). Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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