В Новокузнецке осужденный ударил конвоира и сбежал из здания суда

В Новокузнецке преступник, осужденный на 15 лет лишения свободы, сбежал из здания суда. Полиция разыскивает беглеца и проводит служебную проверку.

Инцидент произошел в Кузнецком районном суде 29 января. По словам адвоката Павла Арламова, 33-летнего жителя Междуреченска приговорили к 15 годам заключения за грабеж. Осужденный попросился в туалет, одним ударом вырубил конвоира, затем забрал у того ключи и вышел через дверь конвоирования. Пострадавшего, который получил сотрясение мозга, увезли в больницу.

В региональном главке МВД информацию подтвердили. По данному факту назначено проведение служебной проверки. «В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание преступника», – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Кроме того, на дорогах города была организована проверка. Экипажи ГИБДД останавливали все машины и осматривали салон, также показывали водителям ориентировку, пишет ВашГород.ру. Кроме того, правоохранители проверяли общественный транспорт.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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