В Лондоне произошёл теракт

В Лондоне в районе Стритем произошёл теракт. Как сообщает BBC, неизвестный мужчина с ножом напал на людей и зарезал несколько человек. В твиттере полиции уже есть заявление о том, что злоумышленник был убит сотрудниками правоохранительных органов. Очевидцы рассказывают, что слышали три выстрела.

По данным правоохранителей, преступление весьма схоже с терактом на лондонском мосту, который случился несколько месяцев назад. Тогда его жертвами стали три студента.

Очевидцы сообщают о том, что на месте трагедии работают несколько бригад скорой помощи. В небе кружат вертолёты.

О личности нарожавшего и его мотивах пока ничего не сообщается. Нет информации и о точном количестве погибших и раненых.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 02.02.20

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