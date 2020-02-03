Верховный судья Алании вмешался в конфликт подчиненной с ГФИ (ДОКУМЕНТ)

В Сеть попало письмо за подписью председателя Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания Бека Магометова, которому пришлось вмешаться в ситуацию с отношениями главного федерального инспектора субъекта РФ Владимира Келехсаева и судьи Советского райсуда Владикавказа Лали Валиевой. Документ опубликовала в телеграме Алания24 журналистка Мадина Сагеева. «Упс! Верховный суд республики разъясняет федеральному инспектору аппарата полномочного представителя президента РФ о недопустимости вмешательства в осуществление правосудия. Характер беседы Владимира Келехсаева с судьей Валиевой оценивается председателем ВС Беком Магометовым как противоправный и непозволительный для госслужащего такого уровня», – написала журналистка.

По ее словам, речь идет о фактах правового нигилизма и требованиях «передать судье» свои пожелания по тому или иному вопросу. В самом документе сказано, что в адрес Магометова поступило обращение Валиевой, которая рассказала, что 24 января этого года она была приглашена на официальную встречу с Келехсаевым, однако вопросы, которые он задавал собеседнице, носили личный характер. «Считаем неэтичным и даже противоправным характер вашей беседы, вопросы, говорящие об обывательских измышлениях об образе судьи и, соответственно, всей судебной системе. Такое непозволительно для государственного служащего столь значимого ранга», – сказано в письме за подписью главы Верховного суда республики.

Как уточняет сайт «Кавказ.Реалии», в пресс-службе инстанции подтвердили подлинность письма.

Напомним, бывший генпрокурор России Юрий Чайка в прошлый понедельник был представлен в качестве полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Он сделал заявление о том, что намерен полностью переформатировать работу полпредства.

Владикавказ, Давид Якунин

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