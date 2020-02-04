В Кузбассе на пожаре погибла бабушка и три ребенка

В кемеровском городе Гурьевск в ночь на 4 февраля произошел пожар, в котором погибли четыре человека. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

Сообщение о том, что в частном жилом доме после тушения пожара найдены тела, поступило следователям около 03:00. Были обнаружены тела 69-летней женщины, а также троих детей в возрасте 11 и 12 лет. По предварительной версии, 37-летняя жительница Гурьевска ушла на работу в ночную смену, оставив в доме 12-летнюю дочь и 11-летнего сына под присмотром 69-летней бабушки. Позже к детям пришла в гости 11-летняя соседка и осталась ночевать. О возгорании первыми узнали соседи, которые и вызвали пожарных. Спасатели обнаружили в комнате на своих спальных местах пенсионерку и детей без признаков жизни.

По предварительным данным, пожар произошел на кухне из-за короткого замыкания. Эксперты установят точную причину возгорания и смерти людей. Семья, в которой произошла трагедия была полной, благополучной, на профилактических учетах не состояла. Расследование уголовного дела продолжается.

Кемерово, Иван Гридин

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