В Южной Осетии нашли тела российского советника и его жены

В Южной Осетии обнаружены мертвыми российский советник по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь и его супруга. Выясняются причины смерти пары.

Погибших нашли в доме, который они снимали в Цхинвале. Осмотрев место происшествия, правоохранители не обнаружили следов насилия или борьбы, передает РИА «Новости».

По одной из версий, Галь и его жена отравились угарным газом. Тела погибших направлены в Северную Осетию для проведения медицинской экспертизы, в ходе которой специалисты установят точные причины смерти.

Игорь Галь работал в Южной Осетии на протяжении последних четырех лет. Он занимался реформированием республиканской системы здравоохранения.

Цхинвал, Служба информации РИА «Новый День»

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