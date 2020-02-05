Трехлетняя девочка жила с бабушкой в комнате с телятами и козлятами

В одном из сел Уссурийского городского округа в ходе рейда сотрудники полиции и органов опеки нашли трехлетнюю девочку. Он вместе с бабушкой жила в подсобке фермы. В том же помещении за перегородкой жили новорожденные телята и козлята.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО, помимо животных, рядом с местом проживания ребенка были размещены мешки с кормом для скота и ветеринарные медикаменты в открытом доступе. Детские вещи в беспорядке были разбросаны по всей комнате, в самой комнате царила разруха и антисанитария.

Бабушка-опекун пояснила, что является главой крестьянско-фермерского хозяйства и все время проводит на ферме, куда берет с собой ребенка. Домой в село, где есть благоустроенный дом, возвращаться тяжело. Поэтому бабушка с ребенком оставались ночевать вместе с внучкой в подсобном помещении.

Представители опеки ранее предупреждали опекуна о необходимости проживания несовершеннолетней по месту прописки, однако пожилая женщина неоднократно нарушала установленные требования. Поскольку данное помещение, по мнению членов рейдовой бригады, не пригодно для проживания ребенка и не соответствует установленным гигиеническим требованиям, в целях охраны жизни и здоровья ребенка, девочка была помещена в Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Бабушка предпринимает шаги для возвращения ребенка домой.

Дальний Восток, Елена Васильева

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