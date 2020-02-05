В Стамбуле самолёт с пассажирами выкатился за взлётную полосу, столкнулся с препятствием и загорелся

В Стамбуле самолёт со 117 пассажирами на борту потерпел крушение. Как сообщают турецкие СМИ, лайнер турецкой авиакомпании «Пегасус», выполнявшийся рейс Измир – Стамбул садился в аэропорту Сабихи Гечкен и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Далее он врезался в ограждение аэропорта и загорелся. Жертв удалось избежать, всех, кто находился на борту, эвакуировали.

После аварии аэропорт Сабиха Гекчен был закрыт для полетов, ведётся расследование причин инцидента.

Анкара, Елена Васильева

Анкара. Другие новости 05.02.20

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