На трассе под Красноярском столкнулись 29 автомобилей

Под Красноярском произошла серия ДТП с участием 29 автомобилей. В результате два человека получили легкие травмы.

Семь аварий произошли на 14-м километре дороги «Глубокий обход города Красноярска». Общее число поврежденных автомобилей – 29. По предварительной версии, причиной ДТП стал сильный туман. Движение по трассе было перекрыто полностью.

К обеду движение на аварийном участке было восстановлено. Последствия аварий устранены, сообщается на сайте «Росавтодора».

По последним данным, в авариях пострадали два человека. Одного из них медики отпустили домой после осмотра, у второго – ушибы и порезы, его отправили на амбулаторное лечение.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 06.02.20

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд. / В Новом Уренгое на стройплощадке сначала был взрыв, а потом пожар. / Данные более миллиона клиентов микрофинансовых организаций утекли в Сеть. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»