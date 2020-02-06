Пилоты Боинга, потерпевшего катастрофу в Стамбуле, стали фигурантами уголовного дела

Дело о преступной халатности возбудила прокуратура Стамбула в отношении двух пилотов частной турецкой авиакомпании «Пегас». Как сообщают турецкие СМИ, фигурантам вменяется в вину гибель трёх пассажиров и нанесение телесных повреждений десяткам других в результате неудачной посадки «Боинга 737».

Напомним, в среду вечером, 5 февраля 2029 года, Боинг 737 выкатился со взлетно-посадочной полосы аэропорта имени Сабихи Гёкчен и упал с обрыва в канаву. На борту рейса «Измир-Стамбул» находились 177 пассажиров и 6 членов экипажа.

По словам губернатора Али Ерликая, покинув взлетно-посадочную полосу, самолет «прокатился около 60 метров», а затем «упал с 40-метрового откоса». На сегодня наиболее вероятной причиной авиакатастрофы считаются сложные метеорологические условия, сообщают «Евроньюс».

Стамбул, Елена Васильева

Стамбул. Другие новости 06.02.20

Лукашенко ответит Москве оголтелой русофобией, если не получит дешёвую нефть. / Лукашенко намерен потребовать от Москвы компенсацию за «недопоставку» нефти. / УФАС требует возбудить уголовное дело в отношении чиновников регионального правительства и мэрии Челябинска. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»