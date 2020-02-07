В Нью-Дели на территории посольства США изнасиловали пятилетнего ребенка

В Нью-Дели на территории посольства США была изнасилована пятилетняя девочка. Как сообщает полиция, уже арестован подозреваемый.

По данным следствия, девочка играла недалеко от дипмиссии, когда 25-летний преступник заманил её на территорию и совершил противоправные действия.

Как сообщает CNN, жертва – дочь домработницы, работающей в посольстве США. Она опознала подозреваемого, он был арестован и обвинен в изнасиловании, сообщила полиция.

Инцидент потряс сотрудников посольства. В заявлении для CNN представитель посольства США сказал, что «дипломаты были глубоко обеспокоены предполагаемым проступком».

«Мы незамедлительно приняли меры, когда нам сообщили об обвинении, и довели этот вопрос до сведения полиции. Конечно, мы полностью сотрудничаем с ними», – сообщили дипломаты.

Отметим, что новое законодательство Индии предполагает смертную казнь для преступника, если его жертве меньше 12 лет.

Нью-Дели, Елена Васильева

Нью-Дели. Другие новости 07.02.20

А Развожаев не видит: в Севастополе «Единая Россия» бесконтрольно обирает ветеранов. / Чудеса маркетинга: в Киеве частный стоматолог отказалась обслуживать русскоязычных клиентов. / Крымчане вынуждены водить детей в разваливающиеся детские сады (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»