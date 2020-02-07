Грабители возили полицейского на крыше машины, уходя от погони

В Иркутске полицейские задержали банду грабителей. Во время погони злоумышленники на протяжении трех километров пытались скинуть оперативника, который запрыгнул на крышу их автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе МВД, правоохранители получили информацию о двух местных жителях, которые промышляли кражами из автомобилей. Полицейские устроили засаду и выследили грабителей.

Злоумышленники заметили оперативников и попытались скрыться на своей машине. Один из сотрудников полиции запрыгнул на автомобиль и удерживался на крыше, в это время преступники на высокой скорости совершали опасные маневры с целью скинуть оперативника.

Другие полицейские применили табельное оружие, повредив заднее колесо автомобиля грабителей. В результате злоумышленники были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража» и ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 07.02.20

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