В квартире крупного чиновника «накрыли» нелегальное казино

В квартире высокопоставленного чиновника в Санкт-Петербурге работало подпольное казино. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в органах, жилье принадлежит главе муниципалитета «Введенский» Олегу Калядину.

В ходе обыска на месте было изъято следущее игровое оборудование: рулетка, четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, фишки и карты.

Чиновник Калядин уже дал показания в полиции и сообщил, что квартиру он сдавал т о том, что в ней происходило понятия не имел.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

Санкт-Петербург. Другие новости 08.02.20

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