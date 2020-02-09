В результате беспорядков в Казахстане погибло 10 человек, 1500 лишились крова

Число жертв массовой драки в Казахстане достигло 10 человек. В больнице за минувшие сутки умерли ещё два раненых.

В регионе, где произошли беспорядки, введён режим чрезвычайной ситуации, в больницах остаются несколько десятков пострадавших, сообщает телеканал Хабар 24.

Напомним, трагедия случилась в селе Масанчи Кордайского района в минувшую пятницу. Все участники стычки – местные жители. По предварительной информации, причиной драки послужил бытовой конфликт. Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Было задержано 47 человек. Устанавливаются зачинщики драки, которая охватила по итогам три села.

В результате беспорядков полторы тысячи человек лишились крова. Из разместили в местном детском саду и мечети, обеспечив питанием. Ведётся сбор предметов первой необходимости и тёплой одежды для детей и взрослых – в результате поджогов все имущество людей сгорело. Также были сожжены десятки машин, магазины.

Нур-Султан, Елена Васильева

Нур-Султан. Другие новости 09.02.20

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