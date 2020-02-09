Из-за проблем с шасси самолет «ЮТэйр» сел на брюхо в аэропорту Усинска (ФОТО)

Самолет югорской авиакомпании «ЮТэйр» совершил сегодня жесткую посадку в аэропорту города Усинска (Республика Коми).

Как сообщает ресурс «Усинск Онлайн», самолет, летящий из Москвы в Усинск, совершил нештатную посадку в аэропорту прибытия в 12:40 по московскому времени.

При заходе на посадку воздушного судна Boeing 737-524 с бортовым номером VQ-BPS у самолета в момент соприкосновения с землей возникли проблемы с шасси. Сейчас Boeing лежит на брюхе в конце взлетно-посадочной полосы.

По имеющейся информации, никто из пассажиров и членов экипажа, к счастью, не пострадал. Люди спустились по надувным трапам и пешком прошли в здание аэровокзала. Обратный рейс на Москву теперь, очевидно, задержат. На месте работают сотрудники МЧС, так как из самолета начал вытекать керосин.

Фото "Усинск Онлайн"

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