Европа готовится к удару разрушительного урагана

На Европу идёт ураган. Ученые уже дали ему имя «Сиара». Первой от его разрушительного действия пострадала Великобритания. Там произошли серьёзные перебои с работой общественного транспорта, поставками электроэнергии. Отменены многие поезда, десятки внутренних и международных авиарейсов, остановлено паромное сообщение в разных направлениях. В ряде регионов страны порывы ветра достигают 150 км в час, есть опасность наводнений, сообщают «Евроньюс».

«Оранжевый», предпоследний, уровень опасности объявлен в связи с приближением урагана в 35 департаментах на севере Франции. Штормовой ветер и волны обрушатся на западное побережье Нормандии. Ожидается, что в ближайшие часы скорость порывов ветра в расположенных рядом с океаном северо-западных департаментах достигнет ста десяти – ста сорока 110-140 км/ч. накануне из-за урагана прекратила принимать туристов Эйфелева башня, соответсвующее заявление было размещено в ее микроблоге.

Тем временем к удару «Сиары» готовятся в Бельгии. Там также объявлен «оранжевый» уровень опасности. В городах закрыты все парки, перекрыты некоторые улицы и отдельные участки автотрасс, проходящие через лесные или парковые зоны. В аэропортах Брюсселя, Льежа и Шарлеруа отменены около сотни рейсов, сообщают «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 10.02.20

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