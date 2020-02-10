В Иркутске арестовали похитителей бизнесмена, вымогавших 15 млн рублей

В Иркутской области четырем жителям города Усолье-Сибирское предъявлены обвинения в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и оружия, а также в вымогательстве в особо крупном размере (пп.«а», «в», «г», «з» ч.2 ст.126, п.«б» ч.3 ст.163 УК РФ).

Установлено, что 5 февраля обвиняемые, угрожая травматическим пистолетом и применяя насилие, усадили в автомобиль и похитили бизнесмена возле одного из бизнес-центров Иркутска. Злоумышленники два часа избивали мужчину, угрожали расправой над его семьёй и требовали передать им 15 млн рублей.

Сотрудники областного ГУ МВД совместно с бойцами СОБР освободили бизнесмена. Установлено, что один из обвиняемых ранее судим за совершение особо тяжкого преступления против личности. Подозреваемые помещены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутск, Иван Гридин

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