Украденный отцом 20 лет назад мужчина нашел свою мать

В Волгоградской области мужчина нашел свою мать, спустя 20 лет после расставания. Еще мальчиком его выкрал собственный отец. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

Семья распалась в 2000 году, ребенок жил с матерью и виделся с отцом на выходных. Однажды папа с сыном исчезли. Мама обратилась в полицию, однако поиски результатов не дали. Отец со своей матерью куда-то увезли ребенка.

Правоохранители выяснили, что мальчик проживал в Ростове-на-Дону. При этом постоянного места жительства у него не было, они с отцом и бабушкой ночевали на съемных квартирах и в гаражах. Мальчик окончил всего два класса школы. Кроме того, отец жесткого обращался с сыном.

За 20 лет бабушка скончалась, отец оказался в тюрьме по делу о незаконном обороте наркотиков, а уже взрослый сын работал на автомойке, у него даже не было паспорта. Коллеги помогли мужчине найти мать через соцсети, он получил документы и переехал к родительнице в город Фролово Волгоградской области.

Волгоград, Зоя Осколкова

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