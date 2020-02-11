На пожаре в омской пятиэтажке погибли маленькие близнецы

В Омске возбуждено уголовное дело по факту пожара в квартире пятиэтажки, в котором погибли два ребенка и пострадала их мать. Как сообщили в пресс-службе СКР, возгорание произошло на улице 1-я Ленинградская. Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

Сообщение о возгорании поступило около 11:30. Сотрудники МЧС вынесли из горящей квартиры 2-летних братьев-близнецов и их 26-летнюю мать, однако дети скончались в автомобиле скорой помощи. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с острым отравлением продуктами горения. Предварительно, причиной смерти детей стало отравление угарным газом. Отец в момент пожара находился на работе.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они выясняют обстоятельства случившегося и причину пожара. Расследование продолжается.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 11.02.20

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