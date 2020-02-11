Новый инцидент с Pegasus: командир экипажа Аэробуса потерял сознание перед посадкой в Стамбуле

В Стамбуле сел пассажирский самолёт с потерявшим сознание командиром экипажа. Как сообщают РИА «Новости», инцидент произошёл с лайнером авиакомпании Pegasus, у которой 5 февраля этого года Аэробус выкатился за пределы взлётной полосы, упал в овраг и развалился на три части. И произошло это в том же самом аэропорту, что и в прошлый раз – стамбульском Сабихи Гекчен.

Командир экипажа самолета Pegasus, совершавшего рейс PC902 Вена-Стамбул, потерял сознание незадолго до посадки. Второй пилот сообщил наземным службам о ЧП на борту и самостоятельно посадил самолет, все прошло в штатном режиме. Командира экипажа из самолета забрала «скорая», состояние его оценивается как удовлетворительное.

Стамбул, Елена Васильева

Стамбул. Другие новости 11.02.20

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