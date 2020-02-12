В Хакасии горело здание правительства, эвакуированы более 150 человек

В Абакане произошел пожар в здании правительства Хакасии. Эвакуированы около 160 человек. Никто не пострадал, сообщается на официальном сайте республиканского правительства.
По информации регионального управления МЧС, сообщение о возгорании на втором этаже административного здания по адресу ул. Щетинкина, 18 поступило спасателям в 10:53 по местного времени. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В 12:27 пожарные полностью потушили огонь. Сейчас ведется проливка и разбор очага возгорания.
Из здания было эвакуировано порядка 160 человек. Причина пожара устанавливается.
Отметим, в горевшем здании находятся несколько региональных министерств, Общественная палата региона, Фонд имущества Республики Хакасия и ряд других учреждений.
Абакан, Ольга Панфилова
Абакан. Другие новости 12.02.20
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