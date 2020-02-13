ФСИН заинтересовалась фото тюремного застолья убийцы Немцова: начата служебная проверка

Главное управление ФСИН по Иркутской области начало проверку условий содержания Заура Дадаева, осужденного по делу об убийстве Бориса Немцова, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в Сети появились фото застолья с участием Дадаева в исправительной колонии №3 строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов.

В ходе служебной проверки будут выяснены в том числе обстоятельства, при которых были сделаны снимки, и как они попали в интернет, уточнила глава пресс-службы регионального управления ФСИН Ольга Хинданова в комментарии РБК.

Фото с тюремного застолья в иркутской колонии для экс- силовиков с участием Дадаева опубликовал проект Scanner project. Они взяты из аккаунта некого Ислам Ирона в соцсети «Вконтакте», снимки были размещены 3 июля 2018 года. Кроме того, у Дадаева в колонии, вероятно, был доступ в интернет – в последний раз его аккаунт в «Одноклассниках» был активен 8 июля 2018 года.

Напомним, в июне 2017 года Дадаев был признан судом присяжных виновным в исполнении убийства Бориса Немцова и в июле Московский окружной военный суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Осужденного этапировали в ИК-3 строгого режима в Иркутке.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем.

Иркутск, Ольга Панфилова

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