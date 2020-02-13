В Индонезии самый активный действующий вулкан выпустил столб пепла в 2 км

В Индонезии сегодня утром началось извержение самого активного вулкана.

Как сообщают РИА «Новости», столб пепла из Мерапи был высотой в 2 км. Извержение продолжалось 105 секунд.

Сообщается, что извержение вулкана Мерапи, находящегося в 30 километрах от города Джокьякарта и в более чем 520 километрах от столицы Индонезии Джакарты на острове Ява, произошло около 05.16 часов по местному времени.

В связи с происходящим, агентство вулканологии Индонезии ограничило пребывание в зоне радиусом 3 километра от кратера и призвало жителей прилегающих районов принять меры предосторожности в связи с возможными рисками.

Джакарта, Елена Васильева

Джакарта. Другие новости 13.02.20

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