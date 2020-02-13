Ростовский областной суд отправил ученого в колонию на 7,5 лет за госизмену

Ростовский областной суд вынес приговор по обвинению в государственной измене (ст.275 УК РФ) доктору технических наук из Новочеркасска Алексею Темиреву. Дело рассматривалось в особом порядке. Ему назначено наказание в виде 7,5 лет колонии строгого режима.

В пресс-службе суда уточнили, что в качестве дополнительного наказания ему назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания. Темирев с приговором согласился и не станет его обжаловать. Детали совершенного им преступления засекречены.

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что Темирева обвиняли в передаче данных о работе над оборудованием, которое он создавал в конструкторском бюро совместно с аспирантом из Вьетнама.

Ученого задержали более двух лет назад, тогда ему было 64 года. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест ученого 19 июля 2018 года. Ему грозило до 20 лет заключения. Изначально он отрицал свою причастность к инкриминируемому преступлению.

По данным открытых источников, Алексей Темирев возглавляет малое инновационное предприятие «Мехатроника» и является учредителем КБ «Интеллектуальные робастные интегрированные системы».

Напомним, что минувшей осенью в Ростовском областном суде был вынесен приговор по этой же статье жителю поселка Чертково 72-летнему Владимиру Моргунову. Его задержали в ноябре 2018 года и обвинили в сотрудничестве с иностранной разведкой. При обыске в его доме нашли 10 коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя – РФ и Украины.

По данным следствия, он встречался с разведчиком на территории Украины и передавал ему данные о положении дел в приграничном Чертковском районе, в том числе о дислокации российских военных подразделений.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 13.02.20

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