На Ставрополье бык растерзал пастуха

В Ставропольском крае 53-летний мужчина погиб от травм, полученных на пастбище. На пастуха напал бык.

Как сообщает региональное управление СКР, инцидент произошел 6 февраля. Следователи установили, что мужчина выгонял коров для их выпаса, вместе с ними из загона выбежал бык, который напал на разнорабочего.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Несмотря на усилия врачей мужчина скончался в больнице.

По факту смерти пастуха проводится проверка. Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев, изъял видео с регистратора и назначил судебно-медицинские экспертизы.

Ставрополь, Зоя Осколкова

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