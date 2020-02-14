В Северной Осетии на даче экс-прокурора нашли труп женщины

В селе Кобань Пригородного района Северной Осетии обнаружили тело женщины, пропавшая в начале января. В убийстве подозревают ее сожителя – бывшего старшего прокурора республики Игоря Чельдиева.

На сайте СУ СК России по Северной Осетии уточняется, что женщина пропала 4 января. Тело обнаружили во время осмотра дома ее сожителя. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи имен не называют.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что погибшая – Ирина Боженко. Она пострадала в ходе бытового конфликта, Чельдиев ударил ее по голове, травма оказалась смертельной. Тело экс-прокурор спрятал на дачном участке.

Следователям Чельдиев заявил, что женщина упала и ударилась. Затем он написал явку с повинной. Сейчас решается вопрос о задержании экс-прокурора.

Игорь Чельдиев занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии.

Владикавказ, Зоя Осколкова

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