В Ингушетии мужчина стрелял в силовиков

В Ингушетии местный житель открыл огонь из пистолета по правоохранителям во время обыска. Стрелку удалось скрыться, теперь его разыскивают.

Инцидент произошел в селе Экажево Назрановского района, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Силовики проводили операцию «Оружие». Во время обысков в одном из частных домов мужчина открыл огонь.

Отмечается, что пострадавших среди правоохранителей нет. Место происшествия оцеплено, также перекрыто несколько улиц, заблокирован доступ к дому, где произошла стрельба.

По словам собеседника агентства, дом принадлежит владельцу популярной в республике сети проката охолощенного оружия Юнусу Видзижеву. «У силовиков была оперативная информация о том, что в доме Видзижева имеется боевое оружие. Поэтому было принято решение о проведении обысков. Юнус дает холостое оружие напрокат, арендуют его обычно на свадьбу, для съемок фильмов, роликов. В Ингушетии открыто пять филиалов», – сообщил источник.

Мужчина, расстрелявший силовиков, скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивают.

Магас, Зоя Осколкова

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