Женщину, которая задушила мужа платком от Dior, помиловал Путин

Президент страны Владимир Путин в очередном списке помилованных «руководствуясь принципами гуманности» обратил свое внимание на югорчанку Раису Плетневу и скостил ей срок с 7 до 6 лет лишения свободы, сообщает ТАСС. Напомним, что Раису Плетневу из Югры осудили в 2016 году. По данным правоохранителей, в ходе ссоры Плетнева задушила своего мужа, который был пьян. Из показаний свидетелей защиты в суде было установлено, что муж осужденной злоупотреблял спиртным, был агрессивным, поднимал на нее руку, не работал, а редкий заработок тратил на алкоголь. Однажды вечером он в очередной раз напал на женщину, и та в ответ стала душить его платком от Dior, что и привело к летальному исходу.

Кроме того, от дальнейшего отбывания наказания освободят 30-летнего Павла Петрашова (Омская область), который имеет на иждивении малолетнего ребенка. Он был осужден за ДТП с летальным исходом. Другим указом Путин помиловал осужденную в Бурятии Марину Чернышеву, сократив ей срок лишения свободы до пяти лет. В ходе конфликта с бывшим супругом она ударила его ножом. Мужчина выжил. Указы президента вступают в силу с 24 февраля.

Москва, Святослав Булгарин

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