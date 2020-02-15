В Германии задержали 12 членов ультраправой группировки

В Германии прошла крупная антитеррористическая операция. Она затронула шесть федеральных земель. Правоохранительные органы проводили обыски и аресты, задержаны 12 человек, которых подозревают в участии в ультраправой экстремистской организации.

Как сообщает «Евроньюс», считается, что задержанные планировали нападения на политиков, мигрантов и мусульман, целью чего в конечном итоге было «потрясение основ порядка в Федеральной республике». Свои планы арестованные обсуждали в Интернете.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 14.02.20

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