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Воскресенье, 16 февраля 2020, 08:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Калининграде мужчина убил семейную пару из-за дележа мест на рынке

Двойное убийство случилось накануне вечером в центре Калининграда. Как сообщают «Вести 24», 63-летний мужчина, предварительным, на почве личной неприязни, убил супружескую пару. Он стрелял в них из охотничьего карабина. Свидетелем убийства стал подросток – сын застреленной пары. Он был госпитализирован, но после отпущен из больницы, поскольку ранений не получил. Сейчас мальчик находится на попечении бабушки.

По данным «Вестей», у погибшей пары был бизнес по продаже овощей на Центральном рынке Калининграда. Стрелявший работал там же, у него и его жертв был конфликт, связанный с распределением мест на рынке.

После совершения преступления, мужчина получил ранения из своего же ружья. Позже он скончался в реанимации.

Калининград, Елена Васильева

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