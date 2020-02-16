В Мехико протестующие против домашнего насилия сожгли несколько автомобилей

В Мехико сотни женщин вышли на митинг в День Святого Валентина. Они протестовали против семейного насилия. Поводом послужило жёсткое убийство женщины своим мужем. Сообщается, что мужчина убил и расчленил свою жену, а останки пытался смыть в унитаз.

Протестующие женщины, вышедшие накануне на улицы Мехико, требования от властей правосудия над преступником и обращения внимания на домашнее насилие. Чтобы не остаться незамеченными, протестующие сожгли несколько автомобилей и расписали краской двери президентского дворца, сообщают «Евроньюс».

В прокуратуре Мексики уже заявили, что намерены требовать максимального наказания для преступника. А президент страны заверил, что его администрация всячески пытается решить проблему насилия и работает над этим каждый день.

Мехико, Елена Васильева

Мехико. Другие новости 16.02.20

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