Вблизи Курильских островов произошло землетрясение

В Тихом океане у берегов Курильских островов сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Как уточнил представитель службы, сейсмическое событие произошло в воскресенье вечером по местному времени. Его эпицентр находился в 169 км южнее города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир, передает «Интерфакс».

Как уточняется, очаг землетрясения залегал на глубине 67 км под морским дном.

Москва, Анастасия Смирнова

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