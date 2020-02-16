В Париже за сексуальное видео задержаны художник Павленский и его подруга

Во Франции задержали Павленского и его подругу за видео, порочащее экс-кандидата в мэры Парижа.

Как сообщают СМИ, Павленский находился в розыске за нанесение ножевых ранений двум людям в новогодние праздники, но задержали его после того, как он обнародовал в соцсетях видео с участием кандидата в мэры Парижа от президентской партии Франции Бенжамена Гриво. Также лишилась свободы и его подруга. По неофициальной информации, именно ей и направлял видео сексуального характера экс-кандидат в мэры Парижа Гриво.

Отметим, что заявление в полицию, безфигурантное, подал в полицию Гриво.

Отмечается, что девушка была помещена под стражу за «вмешательство в личную жизнь» и «распространение без согласия лица материалов сексуального характера», сообщают РИА «Новости».

Напомним, что в пятницу Гриво снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа после появления в интернете интимных видео. Ответственность за размещение этих материалов взял на себя получивший убежище во Франции российский художник-акционист Петр Павленский.

На своей странице в Facebook он разместил ссылку на ресурс, где были выложены фрагменты переписки, видео сексуального характера, на которых невозможно определить личность автора. Однако Павленский утверждает, что речь идет о видео Гриво, которые он отправлял неконй девушке. Объясняя мотивы своих действий, Павленский отмечал, что таким образом хотел показать «лицемерие» Гриво, который строил свою предвыборную кампанию на защите семейных ценностей, сообщают РИА «Новости».

Париж, Елена Васильева

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