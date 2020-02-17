На Дальнем Востоке пришлось эвакуировать из детских садов несколько тысяч детей

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре неизвестные «заминировали» детские сады. Как сообщает управление образования Хабаровска, всего информация поступила в 29 садиков, было эвакуировано более пяти тысяч детей. В Комсомольске-на Амуре эвакуировано более 10 тысяч детей и сотрудников.
Родителей детей оповещают о необходимости забрать их домой.
Напомним, что эпидемия «минирования» социально важных обьектов Дальнего Востока продолжается с декабря прошлого года. Все сообщения оказались ложными.
Хабаровск, Елена Васильева
Хабаровск. Другие новости 16.02.20
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