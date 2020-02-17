На Дальнем Востоке пришлось эвакуировать из детских садов несколько тысяч детей

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре неизвестные «заминировали» детские сады. Как сообщает управление образования Хабаровска, всего информация поступила в 29 садиков, было эвакуировано более пяти тысяч детей. В Комсомольске-на Амуре эвакуировано более 10 тысяч детей и сотрудников.

Родителей детей оповещают о необходимости забрать их домой.

Напомним, что эпидемия «минирования» социально важных обьектов Дальнего Востока продолжается с декабря прошлого года. Все сообщения оказались ложными.

Хабаровск, Елена Васильева

Хабаровск. Другие новости 16.02.20

В Париже за сексуальное видео задержаны художник Павленский и его подруга. / В Москве конкурс по поеданию десертов завершился трагедией. / Скончалась третья сотрудница «Русского хрома», пострадавшая при взрыве. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»