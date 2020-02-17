В Сочи поймали серийных поджигателей

В Лазаревском районе Сочи задержали двоих мужчин, которые несколько месяцев поджигали чужое имущество. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, местные жители несколько раз жаловались на пожоги. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников составила около 2 млн рублей.

Полицейские задержали 20-летнего местного жителя и ранее судимого 32-летнего приезжего из соседней республики. По данным правоохранителей, подозреваемые причастны к шести фактам поджога жилого дома, автомобиля и кафе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества». Максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы.

Сочи, Зоя Осколкова

Сочи. Другие новости 17.02.20

Минздрав Челябинской области прокомментировал нападение на станцию скорой помощи в Озерске. / «Там проблем – не унести»: глава Росприроднадзора собирается с проверкой на Ямал. / В Подмосковье многодетный отец убил жену и покончил с собой. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»