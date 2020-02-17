Ростовские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мальчиков

В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели двух 10-летних мальчиков. Как сообщили в пресс-службе СКР, уголовное дело по статье «убийство двух малолетних» было возбуждено по факту их безвестного исчезновения 16 февраля.

По данным следствия, дети отправились гулять по берегу реки Чир на окраине станицы Обливская, но домой не вернулись. Детей стали искать. В итоге следователь обнаружил следы от обуви пропавших детей, которые свидетельствовали, что они попробовали перейти реку по льду, но провалились.

Тела мальчиков обнаружены в реке недалеко от места их исчезновения. По предварительным данным их смерть наступила в результате утопления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

Ростов-на-Дону, Иван Гридин

Ростов-на-Дону. Другие новости 17.02.20

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